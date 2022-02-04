Таллин, , 15:58 — REGNUM Планируемое повышение стоимости билетов на паром между материковой частью Западной эстонии и крупнейшими островами страны Сааремаа и Хийумаа может негативно повлиять на туристический сектор острова. Об этом заявил старейшина волости Сааремаа Мадис Каллас в эфире гостелевидения ETV.

Паром

Если цена билета для пассажира в направлении «туда и обратно» подорожает на два евро, то больше всего повышение стоимости затронет пассажиров с автомобилями. Пассажирский билет для посетителей островов на паромной линии до Сааремаа подорожает на 1,29 евро, на маршруте до Хийумаа — на 1,46 евро. Автомобильный билет подорожает на 3,6 евро на пароме до Сааремаа и на 4,29 евро на пароме до Хийумаа.

По словам Мадиса Калласа, ситуация с конкуренцией острова Сааремаа в туристическом секторе, безусловно, ухудшится: «Если взять в пример компанию из пяти человек, которая хочет приехать на Сааремаа в выходные, то в будущем один билет на паром обойдется пассажиру свыше 75 евро. И это уже та сумма, которая заставляет людей задуматься».

Он добавил, что сейчас эта стоимость на 40% меньше.

Цены на билеты на паром для гостей островов Сааремаа и Хийумаа повысятся с 1 мая, стоимость билетов для местных жителей останется неизменной на обоих маршрутах. Главный специалист в области народонаселения Сааремааской волости Аво Левисто подтвердил, что за последние два месяца количество людей, зарегистрировавших свое место жительства на Сааремаа, резко увеличилось.