Белгород, 4 февраля, 2022, 15:59 — ИА Регнум. Женщина-водитель снесла ограждение железнодорожного переезда в Белгороде. От медосвидетельствования она отказалась, полицейским предъявила итальянское национальное водительское удостоверение, сообщили ИА REGNUM 4 февраля в пресс-службе регионального УМВД.

Https://31.мвд.рф Авария на переезде

Nissan Qashqai врезался в опору сигнальной конструкции ночью 3 февраля на Кашарском проезде. За рулём иномарки находилась 37-летняя женщина. В беседе с сотрудниками ГИБДД водитель отметила, что шлагбаум сам на неё «наехал и хотел убить». Проходить медицинское освидетельствование женщина отказалась, предъявила документ на право управления транспортом, выданный в Италии, и несколько раз оскорбила полицейских, в том числе пыталась разговаривать на итальянском языке.

В отношении водителя составлены два административных протокола, а материал по факту нецензурных высказываний в адрес сотрудников ГИБДД будет передан для принятия процессуального решения в Следственный комитет.