Тольятти, Самарская область, 4 февраля, 2022, 15:57 — ИА Регнум. Учащиеся среднего звена школ города Тольятти, за исключением выпускных классов, переводятся на дистанционное обучение с 7 февраля. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Дистанционное обучение

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Сообщается, что такое решение было принято 4 февраля на заседании городского оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса.

Отмечается, что из-за увеличения заболеваемости школьников дата начала дополнительных каникул учащихся первых классов перенесена с 14 февраля на 7 февраля. Каникулы будут длиться одну неделю. При этом ученики со второго до четвертого классов в этот период будут учиться в очной форме.

«Учащиеся 5−8 и 10 классов с 7 по 13 февраля переводятся на дистанционное обучение, с возможностью продления такого режима учёбы, в зависимости от санитарно-эпидемиологической обстановки», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сообщается, что в Тольятти с 5 по 13 февраля вводится дистанционное обучение в учреждениях дополнительного образования. Обучение в такой форме может быть продлено в случае ухудшения ситуации с заболеваемостью COVID-19, гриппом и ОРВИ.

Отмечается, что согласно данным на 3 февраля в Тольятти ОРВИ и гриппом болеют 17,84% школьников, отдельные классы отправлены на самоизоляцию в связи с коронавирусом.