Таллин, , 15:54 — REGNUM Правительство Эстонии утвердило на своем заседании в четверг, 3 февраля, карту готовности в сфере государственной обороны. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров.

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«Сосредоточение российских войск на украинских границах и агрессивное поведение против безопасности всей Европы вынуждают нас тщательно готовиться к кризису, сопровождающемуся ростом военной активности», — прокомментировала решение премьер-министр Кая Каллас.

По ее словам, согласно плану, страна должна готовиться в случае военного конфликта Украины с Россией к потоку беженцев, усугублению энергетического кризиса, кибератакам, а также к более масштабным экономическим и социальным последствиям.

У правительства подготовлен план, как повысить готовность страны и справиться с подобными ситуациями. «Члены правительства представили свою деятельность в данной сфере, и мы определили проблемные места, которые требуют дальнейших размышлений и действий», — добавила Каллас.

Правительство намерено обсуждать ситуацию с безопасностью каждые две недели.