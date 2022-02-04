Саратов, 4 февраля, 2022, 15:54 — ИА Регнум. В Саратове 36-летний мужчина был травмирован после падения снега с крыши дома. Пострадавший госпитализирован, сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

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Инцидент произошел 2 февраля. Вечером мужчина был доставлен в медучреждение с сотрясением головного мозга. По словам пострадавшего, травму он получил в результате схода снега с крыши дома №118 по улице 2-я Садовая.

По факту случившегося ведется доследственная проверка.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Саратове 1 февраля в результате падения снега с крыши дома по улице Мичурина пострадала 22-летняя девушка, 2 февраля с крыши дома по улице Провиантской на 58-летнюю женщину упала ледяная глыба.

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