Санта-Моника, США, , 15:52 — REGNUM Со-президент Naughty Dog Нил Дракманн подтвердил, что студия работает над тремя новыми проектами. Об этом он написал 4 февраля на своей странице в Twitter.

The Last of Us Кадр из игры «The Last of Us»

https://twitter.com/Neil_Druckmann/status/1489427663064162304

Дракманн сделал репост объявления о поиске множества новых сотрудников в команду Naughty Dog. При помощи смайликов он обозначил, что специалисты нужны на три отдельных игры.

Напомним, что студия Naughty Dog наиболее известна по франшизам Uncharted и The Last of Us. Её последней игрой является The Last of Us Part II.

Читайте ранее в этом сюжете: В игре Rust появилась арктическая исследовательская база