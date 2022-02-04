Варшава, , 15:50 — REGNUM На странице посольства США в Польше в соцсети Twitter появилась благодарность президенту Польши за «начатый процесс ликвидации Дисциплинарной палаты Верховного суда».

США и Польша Zbitnev/Shutterstock.com

«Демократические ценности являются связующим звеном американо-польского альянса. Соединенные Штаты выражают признательность президенту Анджею Дуде за его активное лидерство и приверженность верховенству закона, общим ценностям и отношениям Польши с ЕС», — говорится в сообщении.

Ранее президент Польши Анджей Дуда объявил, что внёс на рассмотрение парламента законопроект о ликвидации Дисциплинарной палаты Верховного суда. Дуда подчеркнул, что данный проект призван способствовать прекращению спора между польскими властями и Еврокомиссией.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2021 года Суд ЕС обязал Польшу немедленно приостановить деятельность Дисциплинарной палаты Верховного суда. Потому что в Брюсселе посчитали, что ведомство нарушает принцип неприкосновенности и независимости судей.

В конце октября прошлого года Польшу обязали выплачивать Еврокомиссии штраф в размере 1 млн евро в день за невыполнение решения Суда ЕС.