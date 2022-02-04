Тюмень, 4 февраля, 2022, 15:48 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки выписаны из стационаров более 428 ковидных пациентов, 181 госпитализирован с COVID-19. Об этом 4 февраля 2022 года сообщает региональный оперативный штаб.

Governor Tom Wolf Тест на коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Влияние «Омикрона»: борьба с коронавирусом в России — все новости»

За сутки на 4 февраля коронавирус выявили у 2441 тюменца. Это на 119 человек больше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 4 февраля коронавирус выявили у 109 526 человека, выздоровел 86 951 пациент, скончались 3760 (на семь человек больше, чем днём ранее).