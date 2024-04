Таллин, 4 февраля, 2022, 15:44 — ИА Регнум. Из-за положительного результата теста на коронавирус на сцену во время отбора участников песенного конкурса «Евровидение» от Эстонии не сможет выйти музыкальный коллектив Minimal Wind с Элизабет Тиффани. Об этом сообщил оргкомитет конкурса «Эстонская песня» (Eesti laul).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Несколько музыкантов, которые должны были выступить с песней What To Make Of This, на этой неделе получили положительный результат ПЦР-теста, поэтому во втором полуфинале национального отбора вместо живого выступления на сцене будет показан видеоклип, подготовленный участниками. Пообщаться с исполнителями удастся посредством видеосвязи.

В первом полуфинале вживую спеть не смогли певицы Elysa и Мерилин Мялк. Участвовавшая в конкурсе по видеосвязи Elysa прошла в финал, в котором планирует выступить на сцене.

Финал конкурса национального отбора Эстонии на фестиваль «Евровидение» пройдет 12 февраля 2022 года.