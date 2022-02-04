Лондон, , 15:44 — REGNUM Популярный симулятор выживания Rust получил масштабное «арктическое обновление». О новом контенте 4 февраля написала «Игромания».

Rust Скриншот с YouTube

Теперь игроки смогут заглянуть на исследовательскую базу, расположенную в арктическом биоме. На её территории можно будет найти множество полезных предметов, а также снегоход — новый уникальный вид транспорта.

Напомним, что релиз Rust состоялся ещё в феврале 2018 года. Игра получила смешанные оценки от критиков, но полюбилась геймерам.

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