Лондон, 4 февраля, 2022, 15:44 — ИА Регнум. Популярный симулятор выживания Rust получил масштабное «арктическое обновление». О новом контенте 4 февраля написала «Игромания».

Скриншот с YouTube Rust

Теперь игроки смогут заглянуть на исследовательскую базу, расположенную в арктическом биоме. На её территории можно будет найти множество полезных предметов, а также снегоход — новый уникальный вид транспорта.

Напомним, что релиз Rust состоялся ещё в феврале 2018 года. Игра получила смешанные оценки от критиков, но полюбилась геймерам.