4 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что интенсивные визиты иностранных делегаций в страну являются одним из способов «сдерживания российской агрессии».

Мирослава Романенко, , 17:04 — REGNUM Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пояснил причины интенсивных визитов иностранных делегаций в страну. Об этом дипломат заявил в ходе брифинга, сообщает 4 февраля 112.ua.

Разговор в агрессором

«Еще в конце прошлого года, когда угрозы со стороны России начали расти, я немедленно предложил партнерам посещать Украину с визитами именно в январе и феврале, чтобы поддержать наше государство и снизить риски эскалации», — пояснил он.

По словам главы украинской дипломатии, интенсивный непрерывный поток высоких иностранных делегаций на Украину удержит Россию от обострения ситуации в сфере безопасности. Кулеба заверил, что столь интенсивная дипломатия будет длиться в течение февраля ради безопасности Украины и спокойствия украинцев.

«Все эти визиты и контакты демонстрируют, что Украина важна для мира, Украина является важным участником международной политики. И это один из ключевых элементов стратегии внешнеполитической деятельности Украины и один из способов сдерживания российской агрессии», — также цитирует Кулебу APnews.

Заявление главы украинской дипломатии обсудили в телеграм-канале «Новое издание» и на странице информационного агентства 112.ua в социальной сети Facebook. Многие усмотрели в заявление Дмитрия Кулебы повод для шуток.

«Пусть ещё Байдена попросит приехать на Украину, ну тогда уж точно никто не посмеет на нас напасть», — иронизирует Alex O.

«Всех партнеров… на границу, в окопы! И никто не пойдёт на нас!» — также шутит Zura.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на встрече с делегацией Конгресса США Mfa.gov.ua

«Он уже, видно, себя зомбировал этой угрозой», — с сарказмом добавила Наталья С.

«Басня «Как Кулеба Путина и его армию вокруг пальца обвел», — пошутил Руслан Б.

«И кредитов назло народу понабирались», — отметил Сергей.

«Смешной, кому мы нужны, кроме мижнародных партнэртв (международных партреров. — М. Р.), которые хотят нажиться на Украине?.. Когда вы это осознаете?» — поинтересовался Владислав П.

«Так устройте курорт для руководителей государств других стран, вечную конференцию, ох, как это «напугает» Россию… Что он несёт!?» — смеется Andrey K.

«Дак это Украина их как живой щит использует?» — недоумевает Мария.

«Служу западным интересам. Нуждаюсь в папике, который будет меня обеспечивать» — Кулеба», — иронизирует Сергей Владимирович.

«А как же не промёрзшая земля?» — задался вопросом Сергей Ш.

«А когда визиты закончатся, нападёт?» — не без сарказма поинтересовался Vadim.

«Наверно, чем больше визитов, тем больше можно списать бюджетных средств, а значит, — да, будет побольше визитов (денег)!» — смеется Петя.

«Кулеба — это чемодан (дипломат) глупостей!» — написал Mark C.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на встрече с премьер-министром Нидерландов Вопке Хекстрой Mfa.gov.ua

«Страну дерибанят кому не лень! Только об этом «поток» и свидетельствует!..» — отметила Ульяна.

«Министр обороны прям. Так на*рен тогда армия? 365 визитов в год, и никто не нападет. Откуда таких набрали? Верните обратно», — отреагировал Дмитрий М.

«Ох уж этот Кулеба! Не оставил ни малейшего шанса прославиться гранатометчику [экс-главе МВД Украины Арсену] Авакову! Я думаю, что пора присвоить звания Герой Украины:[Дмитрию] Кулебе, [главе СНБО Украины Алексею] Данилову — за сдерживание «российской навалы» (российского нападения. — М. Р.)…» — не без сарказма подытожил Валерий О.

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