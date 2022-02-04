Джакарта, , 15:39 — REGNUM Посольство Российской Федерации в Индонезии заявило, что Россия как одна из сторон, занимающихся украинским вопросом, хочет деэскалации напряженности в регионе, сообщает Rakyat Merdeka.

Российское посольство. Джакарта Chris Woodrich

Посол России в Индонезии Людмила Воробьева заявила, что Россия — это страна, которая действительно понимает, что такое война. Посол напомнила, что во Второй мировой войне Россия потеряла не менее 27 миллионов жизней.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство иностранных дел Индонезии объявило, что в настоящее время следит за развитием отношений между Россией и Украиной.

Подробнее в материале: МИД Индонезии следит за напряженностью в отношениях России и Украины