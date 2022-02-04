Душанбе, , 15:39 — REGNUM С 1 мая 2021 года представители Таджикистана и Киргизии, согласно протоколу, провели восемь встреч топографической комиссии по уточнению границы и описали 81 км границы. Об этом 4 февраля сообщает «Азия Плюс» со ссылкой на председателя Госкомитета земельного управления и геодезии Таджикистана Орифа Ходжазода.

Таджикистан Oleg Gant

«С октября прошлого года работа комиссии по некоторым причинам была приостановлена, но вскоре должна возобновить работу», — отметил Ходжазода.

По его словам, на сегодняшний день из 970 километров общей границы с Киргизией уточнено 519 километров.

«Работа в дальнейшем будет вестись непрерывно для решения всех вопросов, касающихся проблем делимитации и демаркации границы», — сказал чиновник.