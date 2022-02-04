Берлин, 4 февраля, 2022, 15:39 — ИА Регнум. Российская компания «Газпром», выполняя свои обязательства по заключенным с европейскими партнерами контрактам, «делает минимум». Об этом в интервью газете Handelsblatt заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Gazprom.ru «Газпром»

Читайте также: В Венгрии заявили о соблюдении Газпромом газовых договоренностей

«Это правда, Газпром выполняет свои контракты, однако делает минимум», — подчеркнула она.

При этом глава ЕК отметила, что другие поставщики газа на фоне роста спроса и рекордных цен нарастили поставки, упрекнув Газпром в том, что компания этого также не сделала.

«Так компания, принадлежащая России, сама сеет сомнения в своей надёжности», — указала политик.

Также по теме: В европейских ПХГ осталось менее 20% закачанного в них летом газа — Газпром

Как сообщало ИА REGNUM ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что Россия создала такие условия на рынке газа, что возник так называемый газовый кризис в Европе. По его словам, Газпром якобы специально оставил хранилища в ЕС незаполненными, что впоследствии вылилось в кризис.