Каннаполис, США, , 15:38 — REGNUM Американская команда «Формулы-1» «Хаас» представила болиды, раскраска которых выполнена в цветах российского флага. Об этом 4 февраля сообщила пресс-служба команды.

Команда представила ливрею машин на сезон 2022 года. Как и в прошлом сезоне, российский триколор присутствует на переднем антикрыле и боковых частях болидов.

https://twitter.com/HaasF1Team/status/1489554296995733504

Напомним, с 2021 года титульным спонсором команды «Хаас» является российская компания «Уралкалий», владельцем которой является Дмитрий Мазепин.

Его сын Никита Мазепин выступает в команде в качестве пилота вместе с Миком Шумахером, сыном семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера. В сезоне-2021 «Хаас» занял последнее место, не набрав ни одного очка.