Новосибирск, 4 февраля, 2022, 15:38 — ИА Регнум. В Новосибирске продолжается голосование по выбору талисмана для «Новогодней столицы России». Опрос проходит на муниципальном портале города.

Орангутан

Напомним, что ранее Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило предложил выбрать одно из животных талисманом Новогодней столицы — 2022. Среди претендентов на это звание манул Айша, орангутан Бату, амурский тигр Макс, снежный барс Саян и белый медведь Шилка.

По данным на сегодня, 4 февраля, лидирует орангутан Бату (35,48%), за ним идёт белый медвежонок Шилка (30,42%), далее манул Айша (19,34%), амурский тигр Макс (7,51%) и снежный барс Саян (7,25%).

Голосование стартовало 13 января и завершится 7 февраля 2022 года.

Напомним, что Нижний Новгород передал Новосибирску титул «Новогодней столицы России».