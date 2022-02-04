Вашингтон, , 16:12 — REGNUM Рэпер G Herbo (Герберт Рэндалл Райт III) стал автором трибьют-песни погибшему товарищу. Выход работы состоялся на всех музыкальных платформах 4 февраля.

G Herbo Скриншот YouTube

Композиция получила название Locked In и раскрыла значимость дружеских отношений для её автора. Примечательно, что трек был выпущен по случаю дня рождения друга артиста.

Напомним, что G Herbo начал свою карьеру в 2012 году. В 2022 году рэпер планирует выпустить свой пятый студийный альбом.

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