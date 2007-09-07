Токио, 4 февраля, 2022, 15:36 — ИА Регнум. Приключенческая игра Pokemon Legends: Arceus разошлась тиражом в 6,5 млн копий. Информацией об этом 4 февраля поделился официальный Twitter-аккаунт Nintendo of America.

Скриншот из игры Pokemon Legends: Arceus Pokemon Legends: Arceus

https://twitter.com/NintendoAmerica/status/1489420296415322112

Ранее стало известно, что продажи игры в Японии преодолели отметку в 1,43 млн копий. Таким образом, Legends: Arceus стала вторым по скорости продаж проектом в этом регионе — первое место всё ещё занимает симулятор жизни Animal Crossing: New Horizons.

Напомним, что Pokemon Legends: Arceus — это новая игра, посвящённая ловле и коллекционированию фантастических существ покемонов. Она была тепло встречена как геймерами, так и критиками.