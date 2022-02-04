* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 15:44 — REGNUM Выводы BBC показывают, что с тех пор, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) установили контроль над Афганистаном, 229 преподавателей из трёх крупных университетов в Кабуле, Герате и Балхе покинули страну и уехали за границу. Большинство из них имели степень магистра или доктора наук.

Университет Иван Шилов © ИА REGNUM

Наибольшее количество преподавателей уволилось из Кабульского университета — 112 человек. Он является крупнейшим и наиболее важным университетом Афганистана, где до прихода к власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) учились тысячи студентов, аспирантов и докторантов.

В эту статистику не включены преподаватели, которые последние полгода находились в отпуске в Афганистане «под предлогом болезни или учёбы».

Кабульский университет

На факультете языка и литературы Кабульского университета, где работало 27 человек, теперь не осталось преподавателей французского языка. Все семь преподавателей французского языка в Кабульском университете покинули страну. Есть два преподавателя немецкого языка, один — китайского, два — турецкого и один — испанского. Также уволились девять преподавателей английского языка.

Количество преподавателей биологии, физики, химии, математики и информатики сократилось до 25 человек. Например, пять преподавателей химического факультета уехали за границу, трое из них имели докторскую степень и один — степень магистра. Многие преподаватели информатики, учившиеся за границей, также покинули страну.

22 преподавателя факультета искусств уехали за границу. Студентов не учат музыке, театру, кино, графике, фотографии и другим искусствам.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) закрыли музыкальное отделение факультета в начале своего правления, и неясно, что будет с факультетом под властью радикалов дальше.

Восемь преподавателей Школы журналистики подали в отставку. Многие преподаватели ушли с факультета права и политологии, государственного управления и некоторых других факультетов.

Гератский университет

Гератский университет является вторым по значимости после Кабульского; за последние шесть месяцев страну покинули 75 его преподавателей.

Сотрудник Гератского университета, не пожелавший назвать свое имя, сообщил ВВС, что процесс увольнения преподавателей всё ещё продолжается, и что многие ищут способ уехать за границу.

Например, только с факультета естественных наук за рубеж уехали восемь преподавателей. Десять преподавателей выехали за границу на учёбу, ещё восемь выехали за рубеж за последние несколько месяцев.

Всего в Гератском университете работало 430 преподавателей, около 140 из которых уехали за границу для завершения учебы до прихода талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В последние годы существования предыдущего афганского правительства приняло закон, обязывающий каждого преподавателя университета со степенью бакалавра получить степень магистра в течение пяти лет. Поэтому в вузы страны нанимали только преподавателей, имевших степень магистра или доктора.

С этой целью в прежней системе ежегодно тратились миллионы долларов на завершение образования преподавателей за рубежом. Некоторые преподаватели, уехавшие учиться за границу, рассказали ВВС, что пока не хотят возвращаться в Афганистан, но, возможно, такого мнения придерживаются не все из них.

Балхский университет

В общей сложности страну покинули 42 преподавателя Балхского университета. Источник в университете сообщил: «Жизням преподавателей, возможно, ничего не угрожает, но они всё ещё пытаются найти пути для выезда из страны».

Шабнам Салехи, которая около семи лет преподавала в Школе государственного управления Кабульского университета, в последние месяцы эмигрировал в Канаду.

Она просматривает свои университетские фотографии на своем ноутбуке, и говорит: «На нашу частную жизнь были наложены ограничения, иначе я бы не оставила свою работу. Это даже мешало нашей профессии. У преподавателей больше не было ментального пространства».

Салехи, которая также была членом Афганской комиссии по правам человека, сказала, что физическая безопасность, возможно, не является серьёзной проблемой для учителей, но «ситуация такова, что учителя лишились свободы».

Многие преподаватели афганских университетов эмигрировали в США, Канаду или страны Европы.

Ахмад Гани Хосрави, декан литературного факультета Гератского университета, эмигрировал в Германию. Он имеет докторскую степень и почти два десятилетия проработал в Гератском университете.

«Главная проблема — оплата труда, — сказал он. — Никто не может работать без достойной зарплаты. Мои дети нуждались в деньгах. Поэтому мне пришлось покинуть страну».

Хотя правительство «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявило, что теперь оно выплачивает заработную плату преподавателям университетов и другим государственным служащим, базовая ставка резко снизилась, что вызвало недовольство государственных служащих.

При прежнем режиме преподаватель со степенью «Поханд» (высшая степень в афганских университетах) получал 80 000 афгани (эквивалент 1000 долларов в то время) в месяц, но теперь Хосрави говорит, что его зарплата сократилась до 30 000 афгани.

Уход многих преподавателей из вузов оказал большое влияние на учебный процесс.

Дуньё Сангар, студентка факультета государственного управления Кабульского университета, которая была ранена в результате нападения на университет в прошлом году, говорит, что не знает, как она продолжит своё образование. Более половины преподавателей Кабульского университета покинули страну.

«Нас беспокоит, кто заменит профессорско-преподавательский состав, который получил образование в престижных университетах? Кто будет нас учить?» — сказала она.

Это вопросы, на которые пока нет четких ответов.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), вновь открывающие университеты, преуменьшают важность увольнения профессорско-преподавательского состава и настаивают на том, что наймут новых.

«Сейчас нам нужно 40 преподавателей, — сказал ВВС Усама Азизи, новый ректор Кабульского университета, назначенный талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). — Это не представляет для нас серьезной проблемы».

Но так ли легко будет заполнить вакансии преподавателей, которые учили годами и имели большой опыт? Абдулла Камвал, профессор Кабульского университета, говорит, что потеря опытных и кадров является большой проблемой для университетов, и решение её непростое.

Теперь, когда университеты вновь открылись в провинциях с тёплым климатом, низкие зарплаты, отъезд преподавателей и разделение классов для девушек и юношей — вот некоторые из проблем, с которыми столкнутся университеты и чиновники.