Ставрополь, , 15:36 — REGNUM В Ставропольском крае было совершено преступление сексуального характера. По факту его совершения возбуждено уголовное дело. Разыскивается подозреваемый: мужчина с особой приметой — шрамом на правой щеке, сообщили 4 февраля в пресс-службе Следственного комитета по региону.

«Расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 132 УК РФ («Иные действия сексуального характера»). В настоящее время следователями СКР и сотрудниками управления МВД России по СК проводятся проверочные и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление личности и местонахождения подозреваемого. Особые приметы подозреваемого: на правой щеке шрам», — говорится в сообщении.

На сайте СК размещен фоторобот предполагаемого преступника. Следователи обратились за помощью к жителям края с просьбой сообщить, если кому-то что-то известно о личности разыскиваемого и его месте нахождения.