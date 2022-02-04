Москва, 4 февраля, 2022, 15:45 — ИА Регнум. Бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шрёдер избран кандидатом в состав совета директоров «Газпрома», об этом сообщает 4 февраля пресс-служба российского газового холдинга.

Henning Schlottmann Герхард Шредер

Накануне в ходе заседания совета директоров был утверждён список из 11 кандидатов. Десятым в списке указан Герхард Шрёдер, руководивший правительством ФРГ в 1998 — 2005 годах, а ныне занимающий пост председателя комитета акционеров компании Nord Stream AG.

Десять кандидатов — действующие директора холдинга. Таким образом, Шрёдер может заменить в новом составе совета директоров главу казахстанской ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса Kazenergy Тимура Кулибаева.

«Собрание акционеров пройдет 30 июня 2022 года в Санкт-Петербурге», — отметили в холдинге.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2017 года Шрёдер возглавляет совет директоров нефтяной компании «Роснефть».

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