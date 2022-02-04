Нур-Султан, , 15:35 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ, разрешающий надзорным ведомствам проводить проверку бизнеса во время моратория, если дело касается картельного сговора. Текст документа был опубликован на сайте правовой информации.

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Мораторий на проверку бизнеса действует с 1 января 2020 года по 1 января 2023 года, и в нём было 12 исключений, когда предприятие разрешается проверять, теперь введено новое:

«За исключением проверок соблюдения требований законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции в отношении участников государственных закупок, в действиях которых усматриваются признаки картеля».

Напомним, массовые беспорядки в Казахстане начались с протестов, вызванных недовольством ростом цен на сжиженный газ для автомобилей. Власти подозревают, что подорожание произошло из-за картельного сговора.