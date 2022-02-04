Астана, 4 февраля, 2022, 15:35 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ, разрешающий надзорным ведомствам проводить проверку бизнеса во время моратория, если дело касается картельного сговора. Текст документа был опубликован на сайте правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

Мораторий на проверку бизнеса действует с 1 января 2020 года по 1 января 2023 года, и в нём было 12 исключений, когда предприятие разрешается проверять, теперь введено новое:

«За исключением проверок соблюдения требований законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции в отношении участников государственных закупок, в действиях которых усматриваются признаки картеля».

Напомним, массовые беспорядки в Казахстане начались с протестов, вызванных недовольством ростом цен на сжиженный газ для автомобилей. Власти подозревают, что подорожание произошло из-за картельного сговора.