Казань, 4 февраля, 2022, 15:56 — ИА Регнум. Все поликлиники Татарии будут работать в выходные дни. Решение об этом принял оперативный штаб по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции в РТ.

Поликлиника

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Руководителям на местах, а также главам муниципальных образований поручено лично объезжать все лечебные учреждения и всячески содействовать амбулаторному звену.

Особое внимание необходимо уделить строгому соблюдению профилактических мер, передает «Татар-информ».

ИА REGNUM ранее сообщало, в Татарии со 2 февраля приостановлена плановая медицинская помощи, а также проведение профосмотров и диспансеризации.

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