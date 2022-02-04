Уфа, , 15:40 — REGNUM Медицинская помощь в Ишимбайском районе Башкирии по профилю скорая медицинская помощь предоставляется в полном объеме. Об этом 4 февраля сообщает пресс-служба республиканского здравоохранения.

Скорая помощь Юлия Карнаева © ИА REGNUM

Сообщается, что для укомплектации бригад скорой помощи в Ишимбайскую центральную районную больницу были направлены 30 студентов старших курсов медицинского колледжа и Башкирского государственного медицинского университета по профилю «медицинская сестра» и это соответствует нормативу.

Отмечается, что сотрудники минздрава Башкирии продолжают проверку по заявленным сотрудниками этой больницы проблемам.

Ранее координатор профсоюза медработников «Действие» в Башкирии Антон Орлов заявил о том, что работники отделения скорой помощи Ишимбайской центральной районной больницы в Башкирии намерены начать «итальянскую забастовку» из-за дефицита кадров и чрезмерной нагрузки в результате полного отсутствия укомплектованных бригад скорой помощи в медучреждении.

ИА REGNUM сообщало, что прокуратура проверяет сведения о нарушении прав медиков.

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