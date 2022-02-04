В Башкирии в Ишимбайскую ЦРБ направили студентов-медиков
Уфа, 4 февраля, 2022, 15:40 — ИА Регнум. Медицинская помощь в Ишимбайском районе Башкирии по профилю скорая медицинская помощь предоставляется в полном объеме. Об этом 4 февраля сообщает пресс-служба республиканского здравоохранения.
Сообщается, что для укомплектации бригад скорой помощи в Ишимбайскую центральную районную больницу были направлены 30 студентов старших курсов медицинского колледжа и Башкирского государственного медицинского университета по профилю «медицинская сестра» и это соответствует нормативу.
Отмечается, что сотрудники минздрава Башкирии продолжают проверку по заявленным сотрудниками этой больницы проблемам.
Ранее координатор профсоюза медработников «Действие» в Башкирии Антон Орлов заявил о том, что работники отделения скорой помощи Ишимбайской центральной районной больницы в Башкирии намерены начать «итальянскую забастовку» из-за дефицита кадров и чрезмерной нагрузки в результате полного отсутствия укомплектованных бригад скорой помощи в медучреждении.
ИА REGNUM сообщало, что прокуратура проверяет сведения о нарушении прав медиков.