Мельбурн, Австралия, 4 февраля, 2022, 15:29 — ИА Регнум. Австралийская инди-рок группа Rolling Blackouts Coastal Fever анонсировала свой третий студийный альбом Endless Rooms, представив лид-сингл пластинки под названием The Way It Shatters. Об этом 3 февраля рассказал портал NME.

Скриншот портала NME Группа Rolling Blackouts Coastal Fever

Новая песня продолжает привычный звук австралийского коллектива, в котором они смешивают элементы диско, нью-вейва, психоделики и инди-рока. Однако, несмотря на живое и позитивное звучание, в песне The Way It Shatters царит мрачный лирический подтекст. Вот и припев: «Это запустение наизусть, вокруг твоего дома. Если бы ты был в лодке, ты бы повернул в другую сторону? Затерянный в журнальном городке, все снова падает вверх, и в своей голове я говорю себе: «Это все просто необходимое зло».

Песня появилась в сети вместе с музыкальное видео, снятое под руководством режиссера Ника Макка, с которым группа ранее работала над клипами на песни Sideways To New Italy, Cameo, Cars In Space и She's There. В клипе затрагиваются мрачные темы альбома, сказал Макк в пресс-релизе, объясняя концепцию, вдохновленную фильмом «День сурка».