Бухарест, , 15:26 — REGNUM Мэр крупного города Яссы на северо-востоке Румынии Михай Кирика задержан по обвинению в финансовых махинациях и коррупционной деятельности. Об этом 4 февраля сообщает румынский информационный портал HotNews.

Чиновник

Согласно официальной информации, в вину М. Кирике вменяется фальсификация документов на масштабное строительство в центре города, в результате которого некая компания выиграла соответствующий тендер.

При этом, по некоторым данным, градоначальник и ряд чиновников городской администрации также обвиняются в получении крупных взяток.

По решению суда Ясс, М. Кирика будет взят под юридический надзор. Ему запрещено покидать пределы страны, исполнять обязанности мэра, заниматься политической деятельностью.