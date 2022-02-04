Магас, 4 февраля, 2022, 15:26 — ИА Регнум. В Ингушетии возбуждено ещё одно уголовное дело в отношении двоих 18-летних местных жителей, которые ранее были задержаны за совершение ряда преступлений террористического характера. На этот раз находящихся под стражей молодых людей подозревают в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, сообщили 4 февраля в пресс-службе Следственного комитета по региону

Publicintelligence.net Самодельное взрывное устройство

Установлено, что в 2021 году злоумышленники, ранее вступившие в террористическую организацию ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), проходили обучение у неустановленного лица взрывному делу, а также изготовлению СВУ.

«Указанные лица планировали совершить ряд террористических актов на территории республики — подрыв административного здания управления вневедомственной охраны войск Национальной гвардии Российской Федерации по Республике Ингушетия и здания отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции межмуниципального отдела МВД России «Сунженский», — сообщили о планах подозреваемых в СКР по региону.

Как сообщало ИА REGNUM, двое 17-летних членов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были задержаны в Ингушетии в августе 2021 года по подозрению в планировании терактов на территории республики.

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