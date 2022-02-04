Москва, , 15:24 — REGNUM Сегодня, 4 февраля, по состоянию на 15:00 по мск доллар на Московской бирже дешевеет на 0,88%, до 75,77 рубля. Евро теряет 0,34%, снижаясь до 87 рублей за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

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«Евро ещё накануне начал показывать более сильную динамику, чем доллар на фоне усилившихся ожиданий скорого повышения базовой ставки Евроцентробанком.

Одновременно с этим ожидаемые плохие данные по занятости в США вызывают опасения, что политика ФРС не будет такой жесткой, как предполагалось ранее. В то же время для российской валюты сегодня складывается позитивный фон.

Нефтяные котировки и большинство сырьевых позиций окрасились в зеленое, возобновил рост и российский рынок акций.

Визит президента России Владимира Путина в Пекин, в ходе которого китайская сторона выразила поддержку российской позиции по вопросам безопасности, а также подписание новых контрактов на поставки нефти и газа в КНР, существенно укрепил позиции нашей страны в противостоянии с Западом.

Опять же, день Олимпиады пришел, а война с Украиной не началась, что также заставляет инвесторов несколько успокоиться. На этом фоне российская валюта продолжает снимать эффект перепроданности», — пояснил эксперт.

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