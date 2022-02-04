Москва, , 15:32 — REGNUM Журналисты московского корпункта Deutsche Welle должны сдать свои аккредитации 4 февраля, но покидать Россию не обязаны. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в ходе брифинга.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

Она уточнила, что в московском корпункте германского вещателя работает 16 российских граждан, а всего — «порядка 19 человек». Корпункт решено закрыть с 4 февраля, всех сотрудников уведомили о необходимости сдать аккредитации в течение дня.

«При этом даже когда мы говорим о трёх зарубежных гражданах, гражданах другой страны, которые работали в этом корпункте, в данном случае сдача аккредитации не означает, что им нужно куда-то уезжать», — отметила Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне российский МИД заявил о закрытии в России корпункта Deutsche Welle в ответ на прекращение вещания телеканала RT DE в Германии. Также будет рассмотрен вопрос о признании вещателя иностранным СМИ, который выполняет в РФ функции иностранного агента.

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