В Болгарии разработали новый план экономического развития страны
София, 4 февраля, 2022, 15:21 — ИА Регнум. Правительство Болгарии подготовило целевой план экономического развития на страны на предстоящие четыре года. Об этом 4 февраля сообщает БНР.
Согласно официальной информации, документ под рабочим названием «Проект восстановления и устойчивости» предусматривает вложение дополнительных средств в энергетическую сферу, а также привлечение иностранного капитала в строительство дорог и коммуникаций.
«Болгария должна снизить свою зависимость от поставок российского газа и разрабатывать собственные месторождения полезных ископаемых», — резюмировал болгарский премьер-министр Кирил Петков.
Соответствующий документ подан на рассмотрение Еврокомиссии. Публичное обсуждение плана в Болгарии начнется в марте нынешнего года.