София, 4 февраля, 2022, 15:21 — ИА Регнум. Правительство Болгарии подготовило целевой план экономического развития на страны на предстоящие четыре года. Об этом 4 февраля сообщает БНР.

PavelD Болгария

Согласно официальной информации, документ под рабочим названием «Проект восстановления и устойчивости» предусматривает вложение дополнительных средств в энергетическую сферу, а также привлечение иностранного капитала в строительство дорог и коммуникаций.

«Болгария должна снизить свою зависимость от поставок российского газа и разрабатывать собственные месторождения полезных ископаемых», — резюмировал болгарский премьер-министр Кирил Петков.

Соответствующий документ подан на рассмотрение Еврокомиссии. Публичное обсуждение плана в Болгарии начнется в марте нынешнего года.