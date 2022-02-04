Москва, , 15:21 — REGNUM Договориться с торговыми сетями о снижении наценок на линию самых востребованных продуктов питания в принципе не проблема, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

Цены на продукты Uainfo.org

«Более того, для сетевых магазинов, в обороте которых такие продукты занимают ничтожно малую долю, это не приведет к потерям.

Наоборот, за счет этой группы товаров они смогут перетянуть к себе ещё большую долю рынка, додавив мелкую розницу, у которой оборот существенно меньше, а доля издержек выше.

К тому же, снизив цены на одни товары, они смогут сделать более высокой наценку в других. Более того, нечто подобное сети периодически проводят в виде скидочных акций, причем на гораздо более широкую линейку товаров.

Но на продовольственной инфляции в целом это никак не скажется. Инфляцию разгоняют не наценки магазинов, а в первую очередь заливание рынков во всем мире деньгами.

Причем, поскольку мировая система торговли стала глобальной, уже не важно, насколько жесткую монетарную политику проводит конкретное государство — товары все равно уходят туда, где за них готовы платить больше.

К тому же и у нас в стране параллельно с повышением базовой ставки ЦБ не устают вливать в рынок деньги в виде индексаций и увеличений пенсий и прочих пособий, хотя и ограниченно.

Но как раз на продовольственной инфляции такие вливания сказываются сильнее — именно незащищенные слои населения в первую очередь тратят прибавку как раз на продукты.

Впрочем, понятно, что и эти пособия и меры по ограничению цен в первую очередь направлены не на решение проблемы инфляции, а выступают в роли социального обезболивающего.

Между тем, государство могло бы реально помочь населению и бизнесу и сдержать рост цен — отменить НДС. Этот налог — пережиток 90-х, когда он был единственным, что получалось реально собрать в стране, где все в основном занимались перекупкой и перепродажей, в основном импортных товаров.

Если его отменить сейчас, это реально сдержит рост цен и снизит расходы на администрирование налогов. Причем бюджет даже не потеряет особо — деньги вместо НДС попадут в облагаемую базу налога на прибыль и НДФЛ», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Минпромторг, Минсельхоз и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) хотят убедить ретейлеров ограничить наценки на социально значимые продукты на уровне не более 5%.

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