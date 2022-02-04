Бишкек, 4 февраля, 2022, 15:20 — ИА Регнум. Киргизстанские власти разрабатывают государственную программу «Зеленая Киргизия», в рамках которой каждый гражданин обязан посадить не менее 10 деревьев. Об этом заявила министр природных ресурсов, экологии и технадзора Динара Кутматова на пресс-конференции 4 февраля.

Дерево

По ее словам, к весне специалисты определят какое количество саженцев, в какой местности и когда именно нужно будет сажать.

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Высокопоставленная чиновница отметила, что правительство намерено привлечь к финансированию проекта по озеленению тех киргизстанцев, кто проживает за рубежом.

Также министр сообщила, что ранее президент Киргизии подписал указ о том, что до 2030 года в республике необходимо посадить порядка 70 миллионов деревьев.

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