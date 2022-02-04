Москва, , 15:20 — REGNUM Легализация майнинга может привести к позитивным последствиям, однако государству необходимо ужесточить регулирование этой сферы. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM адвокат КА «ЭкКорп-Защита» Олег Никуленко.

Криптовалюта utmagazine.ru

Эксперт отметил, что в последнее время российское правительство обратило пристальное внимание на майнинг криптовалют.

«Эта денежная и энергоемкая сфера деятельности до сих пор не имеет официального правового статуса. С этим связан целый ряд проблем правового характера. Во-первых, в результате майнинга криптовалют отдельные лица и компании получают сверхдоходы, которые никак не проводятся, не облагаются налогом. Во-вторых, фактически нет никакого контроля за судьбой средств, появившихся в результате майнинга криптовалют. В-третьих, майнинг требует огромных затрат электроэнергии, и в некоторых случаях это наносит ущерб инфраструктуре, а кому и как отвечать за данный ущерб также не очень понятно в рамках существующих законов. Легализация майнинга как формы предпринимательской деятельности позволит государству, во-первых, повысить привлекательность национальной экономики для инвесторов и майнеров, так как возможность свободного майнинга неизбежно привлечет предпринимателей со всего мира. Во-вторых, государство получит возможность налогообложения сферы майнинга, что также увеличит размеры бюджета. В-третьих, создание инфраструктуры для майнинга позволит увеличить продажи электроэнергии, зданий для размещения майнинговых ферм», — сказал он.

По мнению Никуленко, майнинг — решение вопроса трудозанятости для определенной части населения, пусть и не очень многочисленной.

«Таким образом, позитивных последствий от легализации майнинга не так уж и мало. Если государство пойдет по пути запрета майнинга, то оно скорее нанесет удар по современной экономике, чем выиграет. Поэтому оптимальный вариант — ужесточить государственное регулирование сферы майнинга, разработав соответствующие нормативно-правовые акты и определившись с их применением на практике. Это позволит сохранить баланс между экономической выгодой и необходимостью реагирования на подобные виды предпринимательской деятельности», — считает эксперт.