Новосибирск, 4 февраля, 2022, 15:20 — ИА Регнум. Новосибирское правительство одобрило введение новых ограничительных мер из-за роста числа заражений коронавирусом. Постановление может быть подписано на следующей неделе.

Пресс-служба ККИ Проверка соблюдений антиковидных мер

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«Правительство приняло решение, документ находится в стадии подготовки, — сообщил редакции «НГС. Новости» руководитель департамента информационной политики администрации губернатора и областного правительства Сергей Нешумов. — В соответствии с законом, его опубликуют в течение 10 дней».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что губернатор Новосибирской области анонсировал список новых ограничительных мер, которые введут из-за роста числа заражений коронавирусом.