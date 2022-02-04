Тбилиси, 4 февраля, 2022, 15:17 — ИА Регнум. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили находится на территории Грузии, и допрошенные на суде свидетели подтвердили, что он прибыл в страну незаконно. Об этом 4 февраля сообщил журналистам прокурор Леван Вепхвадзе после завершения заседания в Тбилисском городском суде.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Саакашвили

«Позиция стороны защиты такова, что Михаил Саакашвили «здесь, но его и нет здесь», абсолютно туманна. Что касается аргумента, что нельзя наказывать третьего президента государства, то на это есть требование законодательства», — сказал Вепхвадзе.

Он добавил, что на следующих судебных заседаниях обвинение предоставит ещё доказательства вины экс-президента.

Напомним, Саакашвили в Грузии проходит ещё по двум уголовным делам. Его обвиняют в причастности к жёсткому разгону митинга оппозиции в 2007 году, а также в растрате бюджетных средств. Ранее его заочно признали виновным по двум другим делам и назначили наказание в виде шести лет лишения свободы.