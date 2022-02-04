Москва, 4 февраля, 2022, 15:16 — ИА Регнум. Пока США не могут предложить что-то сопоставимое с российским экспортом газа, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Сергей Кауфман.

Nord Stream 2. Nikоlai Ryutin Газопровод «Северный поток — 2»

«Весь экспорт американского СПГ в 2021 составил чуть более 100 млрд кубометров, при этом бо́льшая его часть пришлась на азиатские рынки.

Новые проекты также в первую очередь нацелены на удовлетворение непрерывно растущего спроса на СПГ в Азии.

В такой ситуации полноценно заместить примерно 180 млрд кубометров, которые Газпром экспортирует в Европу в не самый сильный год, физически невозможно.

Если говорить отдельно про «Северный поток — 2», то его мощность не так велика — 55 млрд кубометров. Однако важно понимать, что его смысл — не в увеличении экспортных мощностей Газпрома, а в повышении эффективности уже существующих поставок.

В такой ситуации для Германии отказ от проекта является выстрелом себе же в ногу. Газ в любом случае придётся покупать, но по менее эффективным маршрутам», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что если США хотят вести переговоры об остановке «Северного потока — 2», то они должны предложить Германии что-то взамен.

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