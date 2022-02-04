Бишкек, 4 февраля, 2022, 15:16 — ИА Регнум. Коллектив Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии не пустил в здание медучреждения заместителя министра здравоохранения Жалалидина Рахматуллаева, передаёт госагентство «Кабар» сегодня, 4 февраля.

Med.kg Киргизия. Бригада врачей

Высокопоставленный чиновник планировал ознакомить сотрудников БНИЦТО с приказом о ликвидации Центра и создании на его базе клинической больницы скорой помощи, а также представить им нового руководителя больницы Гулию Кожакматову.

Однако собравшиеся перед зданием медики отказались принять чиновника и выразили несогласие с решением руководства Минздрава о преобразовании специализированного научно-исследовательского центра в больницу.

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