Нижний Новгород, , 15:14 — REGNUM Начальника районного филиала «Россетей» арестовали в Нижнем Новгороде по обвинению в получении взяток от руководства одного из местных интернет-провайдеров. Об этом сообщили в Нижегородском районном суде.

По версии следствия, незаконное денежное вознаграждение на общую сумму в 475 тысяч рублей ему выплатили за использование электроопор без заключения официального договора с энергоснабжающей организацией

Суд избрал в отношении главы представительства энергокомпании меру пресечения в виде заключения под стражу до 1 апреля 2022 года включительно.