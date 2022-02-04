4 февраля 2022 | Время чтения 2 мин

Игорь Галактионов, , 15:49 — REGNUM В первые дни февраля цены на нефть вначале незначительно скорректировались, после чего вновь вернулись к штурму новых вершин, превысив 7-летние максимумы в $91 за баррель Brent. Дополнительную поддержку нефтяным котировкам принесли новости из Техаса, где из-за заморозков возникли риски возникновения проблем с нефтегазовой инфраструктурой и, как следствие, потенциальными перебоями поставок. В то же время заморозки могут привести к повышенному расходу топлива со стороны потребителей.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

В результате за счет опережающего роста цен на американский сорт нефти спред между фьючерсами Brent и WTI заметно сузился. Сегодня с утра фьючерсы на европейский сорт Brent торгуются в районе $91,5 за баррель, а на рынке превалируют бычьи настроения.

Напомним также, что на этой неделе (31 января — 6 февраля) на очередном заседании ОПЕК+ представители альянса приняли решение продолжить утвержденный еще в августе 2021 года план по увеличению добычи на 400 тыс. баррелей в сутки в месяц. Таким образом, в марте целевой уровень нефтедобычи вновь возрастет, однако насколько фактически вырастет производство, остается неясным.

Как и предполагали эксперты, которые говорили об этом еще в 2020 году, восстановить добычу оказывается гораздо сложнее, нежели сократить ее, законсервировав скважины. Особые сложности ввод в строй добывающих мощностей вызывает у нефтедобытчиков, чья нефтяная инфраструктура располагается в суровых климатических и геологических условиях. Также в мире недостаточно и новых проектов, поскольку на фоне растущего тренда на «зеленую» энергетику в странах ОЭСР нефтяная отрасль испытывала недофинансирование в последние годы. В результате сейчас рынок столкнулся с тем, что в конце 2021 года отставание нефтедобычи со стороны ОПЕК+ от планируемых объемов составляло около 800 тыс. баррелей в сутки, а сейчас могло увеличиться до порядка 1 млн баррелей в сутки.

Добыча нефти Gazprom.ru

Вышедшая в среду, 2 февраля, статистика от EIA по нефтяному рынку США продемонстрировала снижение запасов нефти и дистиллятов при незначительном росте запасов бензина, что в целом было позитивно для котировок. Новый годовой максимум по среднемесячному показателю поставок нефтепродуктов в США говорит о сохранении стабильно сильного спроса.

Дополнительным фактором поддержки нефтяных котировок стали данные по добыче в США, которая сократилась вторую неделю подряд и составила 11,5 млн баррелей в сутки против 11,8 млн баррелей в сутки в начале года. Эти данные демонстрируют, что, несмотря на рост буровой активности, добыча в Штатах продолжает стагнировать, а уже пробуренные скважины выходят из строя быстрее, чем разрабатываются новые.