Чикаго, США, 4 февраля, 2022, 15:13 — ИА Регнум. Американский рок-музыкант Мэрилин Мэнсон (Брайан Хью Уорнер) подтвердил слухи о том, что она работает с хип-хоп-исполнителем Канье Уэстом (Йе) над предстоящим альбомом рэпера Donda 2. Об этом 3 февраля сообщил портал NME.

Andreas Lawen, Fotandi Мэрилин Мэнсон

Ранее в сети Интернет появились слухи о сотрудничестве Мэрилина Мэнсона и Канье Уэста в работе над второй частью прошлогоднего альбома Donda. Информацию подтвердил музыкант Digital Nas (Насир Пембертон), соавтор Канье, рассказал журналу Rolling Stone, что Мэнсон «работал над Donda 2» каждый раз, когда приходил в студию. «В этот раз над «Donda 2 работают несколько продюсеров альбома Yeezus, Мэрилин, я, и куча продюсеров первой части Donda», — сказал Nas изданию. Позже сам Мэнсон подтвердил эту новость, а его представитель сообщил порталу Newsweek, что он «продолжает творческое сотрудничество с Йе». Ранее рок-музыкант исполнил песню Уэста Jail Pt 2 из альбома Donda и появился вместе с Уэстом на одной из вечеринок рэпера в Чикаго в прошлом году.