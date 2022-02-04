Берлин, , 15:11 — REGNUM Европейский союз намерен вести в отношении России новые санкции, которыми планирует ослабить российскую экономику. Об этом в интервью газете Handelsblatt заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Урсула фон дер Ляйен

«Мы подготовили мощный и масштабный пакет финансовых и экономических санкций», — сказала фон дер Ляйен.

Она уточнила, что ограничительные меры могут затронуть лиц из окружения президента РФ Владимира Путина.

«Он [пакет санкций] протягивается от ограничения доступа к иностранному капиталу до контроля над экспортом технической продукции, — подчеркнул глава ЕК. — Речь идёт о комплектующих в сфере высоких технологий, которые Россия просто так не сможет заменить, например в области искусственного интеллекта и вооружений, квантовых компьютеров, лазеров и в космонавтике».

Читайте также: Москва ввела ответные санкции против ЕС

«Конечно, могут в значительной степени пострадать лица из окружения Путина и олигархи — с одной стороны, из-за включения в список персональных санкций, но, прежде всего, в связи с финансовыми и экономическими санкциями, которые мы готовим», — добавила она.

При этом фон дер Ляйен не исключила и введение санкций лично против российского лидера в случае обострения конфликта вокруг Украины.

«Всё в руках России, посмотрим, как будет развиваться ситуация», — сказала глава Еврокомиссии.

Ранее по теме: Боррель рассказал, чего лишится Россия в случае введения новых санкций ЕС

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о работе Европейского союза над новыми ограничительными мерами против России, которые могут лишить Москву товаров, необходимых для реализации стратегических амбиций страны, заявлял глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. По его словам, они приведут к «серьёзным издержкам для российской экономики и финансовой системы».