Санкт-Петербург, , 15:42 — REGNUM Жителям Санкт-Петербурга разъяснили процедуру закрытия больничного листа через телефонную службу «122». Об этом 4 февраля сообщили в пресс-службе городского комитета по информатизации и связи.

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Напомним, с 4 февраля у петербуржцев появилась возможность закрыть медицинский документ без очного посещения поликлиник. Теперь это доступно с помощью службы «122» и интернет-портала «Здоровье петербуржца».

После набора номера 122 в аудио-меню необходимо набрать цифру 3, которая переводит на команду закрытия больничного листа. Для того, чтобы процедура была осуществлена, следует назвать контактные данные пациента: ФИО, номер телефона и адрес проживания. После чего заявка будет направлена в поликлинику. Сотрудники медучреждений свяжутся с пациентами для подтверждения закрытия медицинского документа и произведут процедуру при положительном ответе.

«Во взаимодействии с комитетом по здравоохранению мы приняли все необходимые меры, чтобы в кратчайшее время добавить к функционалу Службы 122 возможность принимать заявки горожан и передавать их в поликлиники с пометкой — для закрытия больничного листа», — сообщила председатель комитета по информатизации и связи Юлия Смирнова.

Председатель комитета также отметила, что возможность открытия больничного с помощью службы «122» появится после соответствующее разрешение Министерства здравоохранения России.

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