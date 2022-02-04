Ставрополь, , 15:09 — REGNUM Министр туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Кирилл Реут стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. В работе его ведомства были выявлены нарушения федерального законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, сообщили 4 февраля в пресс-службе прокуратуры по региону.

Фейерверк

Из подробностей дела известно, что минтуризма в 2021 году был заключен госконтракт на организацию фестиваля фейерверков. Однако установлено, что по факту услуга была оказана по контракту, заключенному еще в 2020 году. А в 2021 году были сфальсифицированы документы на аукцион, в результате чего сумма контракта была завышена, и бюджету был нанесен ущерб на сумму свыше 25 млн рублей.

«Фактически его предметом были услуги, оказанные министерству туризма по контракту, заключенному еще в 2020 году, что повлекло неэффективное и неправомерное расходование бюджетных средств. Кроме того, при формировании цены контракта, заключенного в 2021 году по указанию министра туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края коммерческие предложения были сфальсифицированы, а его общая стоимость необоснованно завышена в десять раз», — сообщили в прокуратуре.

В настоящее время идет проверка исполнения многомиллионных контрактов минтуризма, заключенных с 2019 по 2021 год.