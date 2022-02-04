Тунис, 4 февраля, 2022, 15:19 — ИА Регнум. Представители Национального управления по расследованию террористических преступлений Туниса и Антитеррористического управления Национальной гвардии страны ликвидировали сеть по подделке санитарных паспортов. Об этом 4 февраля сообщает Babnet со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM QR-код

По данным журналистов, изготовлением поддельных сертификатов вакцинации занимались сторонники радикальных исламских организаций.

«Нами была ликвидирована специализированная сеть по подделке и изготовлению паспортов вакцинации от COVID-19, в рядах которой действовали радикальные элементы», — заявили представители силовых структур Туниса.

Отмечается, что уроженцы регионов страны, поддерживающие идеологию радикалов, отказываются от вакцинации из религиозных соображений.