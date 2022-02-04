Белгород, 4 февраля 2022, 15:21 — REGNUM Активисты предлагают построить велодорожку, которая свяжет Белгород и Хотмыжск, сообщил 4 февраля на своей странице в социальной сети губернатор Вячеслав Гладков.
Инициаторами проекта выступили администрация Борисовского района и компания «БелЗНАК». Маршрут длиной 50 км пройдёт через Белгородский, Яковлевский и Борисовский районы.
Хотмыжск известен с 1640 года. С 1997 года в селе один раз в два года проводится международный фестиваль славянской культуры «Хотмыжская осень».