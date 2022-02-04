Москва, , 15:06 — REGNUM Общеизвестно, что рост цен на продукты питания, прежде всего, «бьет» по наименее обеспеченным слоям населения, в потребительской корзине которых товары именно этой группы, имеют наибольший вес, заявил корреспонденту ИА REGNUM преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий.

Цены на продукты Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«В этом смысле, тревога профильных правительственных ведомств, относительно розничной инфляции вполне обоснована. Однако, груз решение данной проблемы, в очередной раз, перекладывается на плечи бизнеса. Не говоря уже о нарушении целостности экономической политики.

Постоянные попытки экономического блока правительства повлиять на динамику розничных цен ограничительными методами, вступают в явное противоречие с позицией Банка России, который выступает в качестве чуть ли не главного борца с инфляцией. Финансовый регулятор настойчиво пытается сдержать приток ликвидности на рынок, с тем чтобы ограничить потребительский спрос.

Цены же на товары, в этом случае, играют роль естественного рыночного «барометра», отражающего складывающееся соотношение спроса и предложения и, тем самым, определяя тактические действия Центробанка в рамках осуществляемой денежно-кредитной политики.

В ситуации же, административного воздействия на процесс формирования розничной стоимости товаров, происходит искажение подаваемых рынком ценовых сигналов. Это обстоятельство, вполне способно создать долговременный эффект накопления ошибочной информации, относительно реального соотношения производства и потребления.

В результате регулятор не получает достоверных данных по ряду значимых товаров, относительно состояния дел на рынке розничных продаж.

Те самым и ответные меры Банка России по сдерживанию инфляционных процессов могут оказаться недостаточно адекватными экономическим реалиям.

В аналогичной ситуации оказываются и сами непосредственные участники товарооборота, для которых нарушается, экономически обоснованная цепочка формирования конечной стоимости продукции.

То есть, если до магазинного склада цена товара складывается, исходя из рыночных принципов ценообразования, то при движении продукта к прилавку, уже возникает некая регуляторная константа, которая сразу ставит непосредственного продавца в проигрышное положение.

С одной стороны, на него давят растущие рыночные издержки, а с другой — требование по сдерживанию торговой наценки. Возможности крупных торговых сетей позволяют достаточно долгое время справляться с этим дисбалансом.

Однако в ситуации, когда централизованное регулирование цены, превращается в постоянное явление, обратное воздействие торговли на производство становится неизбежным. Результат: сокращение закупок со стороны ретейла, ограничение производства и ухудшение качества продукции.

В условиях раскручивания инфляции издержек и регулирования отдельных (отнюдь не главных) элементов механизма ценообразования, иных путей для поддержания рентабельности производства и торговли, просто нет.

Таким образом, администрирование розничных цен вступает в явное противоречие со всем механизмом рыночного формирования себестоимости продукции и, при системном характере мер централизованного воздействия на конечную стоимость товаров, может привести к серьезным диспропорциям уже непосредственно в производственной сфере.

Диспропорция эта, в свою очередь, обостряется, несогласованными действиями экономического блока правительства и главного финансового регулятора.

В тоже время, нельзя забывать, что торговая наценка — расчетная величина, которая включает в себя не только прибыль продавца, но и издержки обращения, и, между прочим, НДС.

Отсюда понятно, что сдерживание цен возможно те только их примитивным «замораживанием», но и более гибкой налоговой политикой. Однако интересы наполняемости бюджета оказываются более значимы, чем поддержка населения.

Скорее всего, по этой же причине, так до сих пор и не задействован такой способ помощи малоимущим, как продуктовые карточки. Инструмент, который с успехом применяется во многих развитых и, скажем прямо, более богатых странах.

Очевидно, что социальные последствия высокой инфляции нельзя игнорировать. Однако, чисто административное решение данной проблемы, посредством прямого ограничения цен, без согласования с бизнесом, может негативно сказаться, как на хозяйственной системе в целом, так и на эффективности всей экономической политики государства», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в Минпромторге совместно с Минсельхозом и ФАС прорабатывается вопрос об ограничении наценки на часть социально значимых продуктов питания не выше 5%.

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