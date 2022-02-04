Штат Калифорния, США, , 15:10 — REGNUM Американская поп-рок группа OneRepublic выпустила пластинку One Night In Malibu, состоящую из записи концертного выступления. Премьера проекта состоялась на всех музыкальных площадках 4 февраля.

Концерт Дарья Драй © ИА REGNUM

В пластинку вошли композиции, исполненные коллективом в рамках онлайн-выступления на территории Калифорнии (США). Само мероприятие транслировалось по всему миру, присоединив зрителей из США, Великобритании, Австралии и других стран.

Напомним, что OneRepublic посетит Россию 24 мая 2022 года. Группа даст концерт в московском дворце спорта «Мегаспорт».

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